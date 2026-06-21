Dove vedere Ecuador-Curacao, Tunisia-Giappone, Spagna-Arabia Saudita e Belgio-Iran: orari delle partite Mondiali di oggi

Il programma di domenica 21 giugno, in chiaro la sfida serale del Belgio di Rudi Garcia che affronta la selezione iraniana. La Roja affronterà gli avversari sauditi

Prosegue la fase a gironi dei Mondiali 2026 e il programma del 21 giugno propone quattro sfide molto importanti per gli equilibri dei gruppi E, F, G e H. In campo scenderanno Ecuador-Curacao, Tunisia-Giappone, Spagna-Arabia Saudita e Belgio-Iran, match che potrebbero già indirizzare la corsa agli ottavi di finale. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti dell’intera competizione, mentre una selezione di incontri sarà visibile anche in chiaro su RAI 1.

Mondiali 2026, il programma delle partite di oggi

Si comincia nella notte italiana con Ecuador-Curacao, in programma alle ore 02:00. La nazionale sudamericana è chiamata a riscattare la sconfitta all’esordio contro la Costa d’Avorio, mentre Curacao cerca i primi punti della sua storica partecipazione alla Coppa del Mondo dopo la sonora sconfitta contro la Germania.

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Alle ore 06:00 sarà la volta di Tunisia-Giappone. Gli africani arrivano dalla pesante sconfitta contro la Svezia e hanno bisogno di una reazione immediata, mentre il Giappone vuole confermare le buone indicazioni mostrate nel pareggio contro i Paesi Bassi. Entrambe in diretta solo su Dazn.

Le gare diurne

Il pomeriggio si aprirà con Spagna-Arabia Saudita alle ore 18:00. Le Furie Rosse, fermate sullo 0-0 da Capo Verde nella gara inaugurale, cercano la prima vittoria nel torneo. Dall’altra parte c’è un’Arabia Saudita che ha strappato un prezioso pareggio contro l’Uruguay e sogna un’altra impresa.

Chiuderà il programma Belgio-Iran, in calendario alle ore 21:00. Entrambe le squadre hanno pareggiato all’esordio rispettivamente contro Egitto e Nuova Zelanda e si giocano una fetta importante della qualificazione agli ottavi in una sfida che si preannuncia molto equilibrata.

Spagna-Arabia Saudita Domenica 21 giugno ore 18 (italiane) DAZN Belgio-Iran Domenica 21 giugno ore 21 (italiane) RAI 1 / DAZN

Probabili formazioni Spagna-Arabia Saudita

Nonostante il deludente pareggio all’esordio, la Spagna dovrebbe affidarsi comunque al consueto 4-3-3 con Unai Simón tra i pali, difesa composta da Carvajal, Le Normand, Cubarsí e Cucurella. In mezzo al campo spazio a Rodri, Pedri e Fabián Ruiz, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere protagonisti Lamine Yamal, Morata e Nico Williams.

L’Arabia Saudita risponderà con Al-Owais in porta; linea difensiva formata da Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti e Al-Shahrani. A centrocampo spazio ad Al-Malki, Kanno e Al-Juwayr, con Al-Dawsari e Al-Buraikan a supporto della punta Al-Shehri.

Probabili formazioni Belgio-Iran

Il Belgio dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. In porta Sels, difesa con Castagne, Faes, Debast e Theate. In mediana Onana e Tielemans, mentre sulla trequarti agiranno Doku, De Bruyne e Trossard alle spalle dell’unica punta Openda.

L’Iran dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 guidato da Beiranvand. In difesa Moharrami, Khalilzadeh, Kanani e Rezaeian; a centrocampo Ezatolahi, Noorafkan e Gholizadeh. In attacco spazio al tridente composto da Mohebbi, Taremi e Jahanbakhsh, chiamato a mettere in difficoltà una delle favorite del girone.

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