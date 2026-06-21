Dove vedere Ecuador-Curacao, Tunisia-Giappone, Spagna-Arabia Saudita e Belgio-Iran: orari delle partite Mondiali di oggi

Prosegue la fase a gironi dei Mondiali 2026 e il programma del 21 giugno propone quattro sfide molto importanti per gli equilibri dei gruppi E, F, G e H. In campo scenderanno Ecuador-Curacao, Tunisia-Giappone, Spagna-Arabia Saudita e Belgio-Iran, match che potrebbero già indirizzare la corsa agli ottavi di finale. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, che detiene i diritti dell’intera competizione, mentre una selezione di incontri sarà visibile anche in chiaro su RAI 1.
- Mondiali 2026, il programma delle partite di oggi
- Le gare diurne
- Probabili formazioni Spagna-Arabia Saudita
- Probabili formazioni Belgio-Iran
Mondiali 2026, il programma delle partite di oggi
Si comincia nella notte italiana con Ecuador-Curacao, in programma alle ore 02:00. La nazionale sudamericana è chiamata a riscattare la sconfitta all’esordio contro la Costa d’Avorio, mentre Curacao cerca i primi punti della sua storica partecipazione alla Coppa del Mondo dopo la sonora sconfitta contro la Germania.
Alle ore 06:00 sarà la volta di Tunisia-Giappone. Gli africani arrivano dalla pesante sconfitta contro la Svezia e hanno bisogno di una reazione immediata, mentre il Giappone vuole confermare le buone indicazioni mostrate nel pareggio contro i Paesi Bassi. Entrambe in diretta solo su Dazn.
Le gare diurne
Il pomeriggio si aprirà con Spagna-Arabia Saudita alle ore 18:00. Le Furie Rosse, fermate sullo 0-0 da Capo Verde nella gara inaugurale, cercano la prima vittoria nel torneo. Dall’altra parte c’è un’Arabia Saudita che ha strappato un prezioso pareggio contro l’Uruguay e sogna un’altra impresa.
Chiuderà il programma Belgio-Iran, in calendario alle ore 21:00. Entrambe le squadre hanno pareggiato all’esordio rispettivamente contro Egitto e Nuova Zelanda e si giocano una fetta importante della qualificazione agli ottavi in una sfida che si preannuncia molto equilibrata.
|Spagna-Arabia Saudita
|Domenica 21 giugno
|ore 18 (italiane)
|DAZN
|Belgio-Iran
|Domenica 21 giugno
|ore 21 (italiane)
|RAI 1 / DAZN
Probabili formazioni Spagna-Arabia Saudita
Nonostante il deludente pareggio all’esordio, la Spagna dovrebbe affidarsi comunque al consueto 4-3-3 con Unai Simón tra i pali, difesa composta da Carvajal, Le Normand, Cubarsí e Cucurella. In mezzo al campo spazio a Rodri, Pedri e Fabián Ruiz, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere protagonisti Lamine Yamal, Morata e Nico Williams.
L’Arabia Saudita risponderà con Al-Owais in porta; linea difensiva formata da Abdulhamid, Al-Amri, Tambakti e Al-Shahrani. A centrocampo spazio ad Al-Malki, Kanno e Al-Juwayr, con Al-Dawsari e Al-Buraikan a supporto della punta Al-Shehri.
Probabili formazioni Belgio-Iran
Il Belgio dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. In porta Sels, difesa con Castagne, Faes, Debast e Theate. In mediana Onana e Tielemans, mentre sulla trequarti agiranno Doku, De Bruyne e Trossard alle spalle dell’unica punta Openda.
L’Iran dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3 guidato da Beiranvand. In difesa Moharrami, Khalilzadeh, Kanani e Rezaeian; a centrocampo Ezatolahi, Noorafkan e Gholizadeh. In attacco spazio al tridente composto da Mohebbi, Taremi e Jahanbakhsh, chiamato a mettere in difficoltà una delle favorite del girone.