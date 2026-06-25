Si chiudono i gironi D, E e F con sei sfide decisive: una sola gara in chiaro. Olanda, Giappone e Svezia si giocano la testa del girone, speranze per Paraguay e Australia.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con la terza e ultima giornata della fase a gironi. Tra giovedì 25 e la notte italiana di venerdì 26 giugno si completano tre gironi: E, F e D, con sei partite che assegneranno gli ultimi pass per i sedicesimi di finale. Si parte giovedì sera, alle 22, con le due sfide del Gruppo E in contemporanea: Ecuador-Germania, unica gara di questa tornata trasmessa in chiaro, e Curaçao-Costa d’Avorio. Poi spazio alle sfide della notte: all’una tocca a Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda, mentre alle 4 è il turno di Turchia-USA e Paraguay-Australia. Di seguito tutte le info su orari, canali e dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Mondiali 2026, le gare della serata

La serata di giovedì 25 giugno propone in contemporanea, alle 22, le due sfide che chiudono il Gruppo E. Per il pubblico italiano c’è una sola partita da seguire in chiaro: Ecuador-Germania sarà l’unica sfida di questa tornata trasmesso sulla Rai (e in streaming su RaiPlay), oltre che su DAZN. L’altra gara, Curaçao-Costa d’Avorio, sarà invece un’esclusiva DAZN, in diretta tv e streaming per i soli abbonati.

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Al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey), Ecuador e Germania si presentano in situazioni agli antipodi. I tedeschi arrivano con 6 punti e la qualificazione ai sedicesimi già in tasca da primi del girone, dopo aver travolto Curaçao 7-1 e vinto in rimonta contro la Costa d’Avorio. L’Ecuador ha bisogno di una vittoria per sperare ancora nella qualificazione: 1 solo punto conquistato e zero gol segnati. Per Nagelsmann la gara è un’occasione di gestione, per Beccacece è tutto o niente.

In contemporanea, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, va invece in scena Curaçao-Costa d’Avorio. Gli africani, a quota 3 punti, può blindare il secondo posto con una vittoria, senza dover guardare l’altro risultato. Curaçao, nella stessa situazione dell’Ecuador, prova a chiudere con dignità il suo storico debutto mondiale.

Ecuador-Germania ore 22:00 Rai/RaiPlay/DAZN Curaçao-Costa d’Avorio ore 22:00 DAZN

Le gare della notte: tutte le info

A cavallo tra giovedì e venerdì, la notte italiana regala il gran finale dei gironi F e D, con quattro gare in programma. Tutte le sfide in esclusiva DAZN, in diretta tv e streaming per i soli abbonati.

Ad aprire la notte, all’1:00, sono le due gare del Gruppo F. All’AT&T Stadium di Dallas si gioca Giappone-Svezia. I nipponici, a parimerito con l’Olanda, si giocano il primo posto del girone a distanza con gli Oranje. Occhio però alla Svezia, a quota 3 ma reduce dalla goleada subita contro l’Olanda. Gli svedesi quasi certamente passeranno comunque tra le migliori terze, ma per togliersi ogni dubbio dovrebbero vincere e sperare che l’Olanda non faccia altrettanto. In contemporanea, all’Arrowhead Stadium di Kansas City, va in scena Tunisia-Olanda: la squadra di Koeman ha il destino nelle proprie mani e punta a chiudere in testa al girone, mentre i nordafricani sono già eliminati dopo aver subito 9 gol in due partite senza segnarne uno.

Alle 4:00 tocca invece al Gruppo D, dove i verdetti principali sono già scritti. Al SoFi Stadium di Inglewood (Los Angeles), Turchia-USA: gli americani sono già qualificati da primi con 6 punti, mentre la Turchia di Montella è matematicamente eliminata dopo due sconfitte consecutive. Stesso orario per Paraguay-Australia al Levi’s Stadium di San Francisco: entrambe a quota 3 punti, si contendono il secondo posto del girone e la qualificazione diretta ai sedicesimi

Giappone-Svezia ore 1:00 DAZN Tunisia-Olanda ore 1:00 DAZN Turchia-USA ore 4:00 DAZN Paraguay-Australia ore 4:00 DAZN

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Le probabili formazioni

Ecuador-Germania

Beccacece si affida al solito blocco con Caicedo e Franco davanti alla difesa e Valencia unica punta, in una squadra che dovrà necessariamente cambiare marcia in fase offensiva. Nagelsmann si presenta con la formazione tipo: Musiala e Wirtz alle spalle di Havertz, con il match-winner Undav in ballottaggio per un posto nell’undici.

ECUADOR (4-2-3-1): Galindez; Preciado, Pacho, Ordóñez, Hincapié; Caicedo, Franco; Yeboah, Vite, Plata; Valencia. CT: Beccacece.

Galindez; Preciado, Pacho, Ordóñez, Hincapié; Caicedo, Franco; Yeboah, Vite, Plata; Valencia. CT: Beccacece. GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané/Havertz, Musiala, Wirtz; Havertz/Undav. CT: Nagelsmann.

Curaçao-Costa d’Avorio

Advocaat conferma il blocco basso con i fratelli Bacuna a centrocampo e Locadia unico riferimento offensivo. Faé risponde con Kessié fulcro del gioco e Bonny favorito come prima punta, in una Costa d’Avorio che deve vincere per passare il turno senza guardare gli altri risultati.

CURAÇAO (4-3-3): Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Hansen. CT: Advocaat.

Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; J. Bacuna, Comenencia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Hansen. CT: Advocaat. COSTA D’AVORIO (4-4-2): Fofana; G. Doué, Singo, Agbadou, Konan; Diomandé, Fofana, Kessié, Touré; Pepé, Wahi/Bonny. CT: Faé.

Giappone-Svezia

Il Giappone di Moriyasu si presenta con il suo ormai collaudato 3-4-2-1: Kamada e J. Ito alle spalle di Ueda, autore di una doppietta alla Tunisia. La Svezia di Andersson risponde con il tandem Gyökeres-Isak, rimasto a secco contro l’Olanda, in una squadra che non può permettersi un passo falso.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J. Ito, Maeda; Ueda. CT: Moriyasu.

Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; J. Ito, Maeda; Ueda. CT: Moriyasu. SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Bernhardsson, Nygren, Karlström, Ayari, Gudmundsson; Gyökeres, Isak. CT: Andersson.

Tunisia-Olanda

La Tunisia di Renard, già eliminata, cerca almeno la dignità con Mejbri e Gharbi a supporto di Saad in attacco. L’Olanda di Koeman partirà con Gakpo sulla corsia sinistra e Brobbey centravanti, con il dubbio De Jong in mezzo al campo. Malen verso la panchina.

TUNISIA (4-2-3-1): Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Abdi; Khedira, Skhiri; Achouri, Mejbri, Gharbi; Saad. CT: Renard.

Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Abdi; Khedira, Skhiri; Achouri, Mejbri, Gharbi; Saad. CT: Renard. OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo. CT: Koeman.

Turchia-USA

La Turchia di Montella si gioca l’onore con Güler e Yıldız sulla trequarti e Aktürkoğlu terminale offensivo. Gli USA di Pochettino, già qualificati e con la testa ai sedicesimi, si affidano alla qualità di Pulisic e alla solidità di Balogun davanti.

TURCHIA (4-2-3-1): Çakır; Müldür, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Yüksek; Güler, Kökcü, Yıldız; Aktürkoğlu. CT: Montella.

Çakır; Müldür, Demiral, Bardakçı, Kadıoğlu; Çalhanoğlu, Yüksek; Güler, Kökcü, Yıldız; Aktürkoğlu. CT: Montella. USA (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, A. Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic. CT: Pochettino.

Paraguay-Australia

Il Paraguay di Alfaro punta su Enciso e Avalos in avanti con Bobadilla che dovrà sostituire lo squalificato Almiron, dopo l’espulsione per la “Prestianni Law” contro la Turchia. L’Australia di Arnold risponde con Irankunda e Metcalfe, i due che hanno deciso la gara d’esordio contro i turchi.