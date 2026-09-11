Empoli-Arezzo è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 6 punti e l'Arezzo che invece è al 14° posto in classifica con 3 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 1 rete.
L'Arezzo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
Empoli-Arezzo si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Arezzo è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Empoli-Arezzo in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Arezzo
- Data: venerdì 11 settembre 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Michael Fabbri
Empoli-Arezzo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 11-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Empoli-Arezzo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Arezzo?
- La gara tra Empoli e Arezzo si giocherà venerdì 11 settembre 2026 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Empoli - Arezzo?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Empoli - Arezzo sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Empoli - Arezzo?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Arezzo?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Arezzo?
- La partita tra Empoli e Arezzo verrà trasmessa da DAZN