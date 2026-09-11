Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Empoli-Arezzo è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 6 punti e l'Arezzo che invece è al 14° posto in classifica con 3 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 1 rete.

L'Arezzo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.

Empoli-Arezzo si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Arezzo è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Empoli-Arezzo in tv o in streaming

Partita : Empoli-Arezzo

: Empoli-Arezzo Data : venerdì 11 settembre 2026

: venerdì 11 settembre 2026 Orario : 19:00

: 19:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Empoli

: Empoli Stadio : Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Arbitro: Michael Fabbri

Empoli-Arezzo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 11-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Empoli-Arezzo sarà inserito un'ora prima del match.