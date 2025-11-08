Empoli-Catanzaro è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 11 punti e il Catanzaro che invece è al 8° posto in classifica con 15 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Bohdan Popov con 5 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 5 reti.
Empoli-Catanzaro si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Catanzaro è il signor Simone Galipò. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Galipò ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 23 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Empoli-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Catanzaro
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Simone Galipò
Empoli-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
