Empoli-Frosinone è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 23 punti e il Frosinone che invece è al 1° posto in classifica con 37 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Ilias Koutsoupias con 6 reti.
Empoli-Frosinone si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Frosinone è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Empoli-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Frosinone
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Empoli-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Frosinone?
- La gara tra Empoli e Frosinone si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Empoli - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Ivano Pezzuto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Empoli - Frosinone sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Empoli - Frosinone?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Frosinone?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 6 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Ilias Koutsoupias con 6 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Frosinone?
- La partita tra Empoli e Frosinone verrà trasmessa da DAZN