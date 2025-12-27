Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Empoli-Frosinone come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 18a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Empoli-Frosinone è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 23 punti e il Frosinone che invece è al 1° posto in classifica con 37 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 33 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Ilias Koutsoupias con 6 reti.

Empoli-Frosinone si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Frosinone è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Empoli-Frosinone in tv o in streaming

  • Partita: Empoli-Frosinone
  • Data: sabato 27 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Empoli
  • Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
  • Arbitro: Ivano Pezzuto

Empoli-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Empoli-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Empoli - Frosinone?
La gara tra Empoli e Frosinone si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Empoli - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Ivano Pezzuto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Empoli - Frosinone sarà Manuel Volpi
Dove si gioca Empoli - Frosinone?
La partita si gioca a Empoli
In che stadio si gioca Empoli - Frosinone?
Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 6 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Ilias Koutsoupias con 6 gol
Chi trasmette la partita Empoli - Frosinone?
La partita tra Empoli e Frosinone verrà trasmessa da DAZN
Empoli-Frosinone come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio