Empoli-Juve stabia è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 28 punti e Juve Stabia che invece è al 8° posto in classifica con 35 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.
Empoli-Juve stabia si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Juve stabia è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Empoli-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Juve stabia
- Data: mercoledì 11 febbraio 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro:
Empoli-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 11-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Juve Stabia?
- La gara tra Empoli e Juve Stabia si giocherà mercoledì 11 febbraio 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Empoli - Juve Stabia?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Juve Stabia?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 6 gol, mentre il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 7 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Juve Stabia?
- La partita tra Empoli e Juve Stabia verrà trasmessa da DAZN