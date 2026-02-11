Partita valevole per la 24a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Empoli-Juve stabia è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 28 punti e Juve Stabia che invece è al 8° posto in classifica con 35 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.

Empoli-Juve stabia si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Juve stabia è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Empoli-Juve stabia in tv o in streaming

Empoli-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 11-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Empoli-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.