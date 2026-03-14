Empoli-Mantova è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 31 punti e Mantova che invece è al 16° posto in classifica con 30 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 10 reti.
Mantova ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.
Empoli-Mantova si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Mantova è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Empoli-Mantova in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Mantova
- Data: sabato 14 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Empoli-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Empoli-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Mantova?
- La gara tra Empoli e Mantova si giocherà sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Empoli - Mantova?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Empoli - Mantova sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Empoli - Mantova?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Mantova?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 10 gol, mentre il capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco con 7 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Mantova?
- La partita tra Empoli e Mantova verrà trasmessa da DAZN