Partita valevole per la 30a giornata della Serie B BKT 2025/2026

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Empoli-Mantova è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 31 punti e Mantova che invece è al 16° posto in classifica con 30 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 36 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 10 reti.

Mantova ha ottenuto finora 8 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Ruocco con 7 reti.

Empoli-Mantova si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Mantova è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Empoli-Mantova in tv o in streaming

Partita : Empoli-Mantova

: Empoli-Mantova Data : sabato 14 marzo 2026

: sabato 14 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Empoli

: Empoli Stadio : Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Arbitro: Matteo Marcenaro

Empoli-Mantova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Empoli-Mantova sarà inserito un'ora prima del match.