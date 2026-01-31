Empoli-Modena è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 27 punti e il Modena che invece è al 6° posto in classifica con 33 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 9 reti.
Empoli-Modena si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Modena è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 29 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Empoli-Modena in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Modena
- Data: sabato 31 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Empoli-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
