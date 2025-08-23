Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Empoli-Padova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Empoli-Padova è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26.

Empoli-Padova si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Padova è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone.

Dove vedere Empoli-Padova in tv o in streaming

  • Partita: Empoli-Padova
  • Data: sabato 23 agosto 2025
  • Orario: 19:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Empoli
  • Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
  • Arbitro: Maria Ferrieri Caputi

Empoli-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 23-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Empoli-Padova sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Empoli - Padova?
La gara tra Empoli e Padova si giocherà sabato 23 agosto 2025 alle ore 19:00
Chi è l'arbitro di Empoli - Padova?
L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Empoli - Padova sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Empoli - Padova?
La partita si gioca a Empoli
In che stadio si gioca Empoli - Padova?
Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
Chi trasmette la partita Empoli - Padova?
La partita tra Empoli e Padova verrà trasmessa da DAZN
Empoli-Padova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio