Empoli-Palermo è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 20 punti e il Palermo che invece è al 6° posto in classifica con 23 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 8 reti.
Empoli-Palermo si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Palermo è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Empoli-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Palermo
- Data: domenica 7 dicembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Federico Dionisi
Empoli-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 07-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Palermo?
- La gara tra Empoli e Palermo si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Empoli - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Federico Dionisi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Empoli - Palermo sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Empoli - Palermo?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Palermo?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 6 gol, mentre il capocannoniere Palermo è Joel Pohjanpalo con 8 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Palermo?
- La partita tra Empoli e Palermo verrà trasmessa da DAZN