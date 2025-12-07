Partita valevole per la 15a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Empoli-Palermo è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 20 punti e il Palermo che invece è al 6° posto in classifica con 23 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Joel Pohjanpalo con 8 reti.

Empoli-Palermo si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Palermo è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 17 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Empoli-Palermo in tv o in streaming

Empoli-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 07-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Empoli-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.