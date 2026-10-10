Partita valevole per la 6a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Empoli-Palermo è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 6 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 13 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Gerard Yepes con 1 rete.

Il Palermo ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 3 reti.

Empoli-Palermo si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Palermo è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Empoli-Palermo in tv o in streaming

Partita : Empoli-Palermo

: Empoli-Palermo Data : sabato 10 ottobre 2026

: sabato 10 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Empoli

: Empoli Stadio : Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Arbitro: Livio Marinelli

Empoli-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Empoli-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.