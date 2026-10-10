Empoli-Palermo è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 6 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 13 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Gerard Yepes con 1 rete.
Il Palermo ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 3 reti.
Empoli-Palermo si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Palermo è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Empoli-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Palermo
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Livio Marinelli
Empoli-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Empoli-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Palermo?
- La gara tra Empoli e Palermo si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Empoli - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Empoli - Palermo sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Empoli - Palermo?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Palermo?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Gerard Yepes con 1 gol, mentre il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 3 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Palermo?
- La partita tra Empoli e Palermo verrà trasmessa da DAZN