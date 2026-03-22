Partita valevole per la 32a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Empoli-Pescara è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 33 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 29 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 45. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 11 reti.

Il Pescara ha ottenuto finora 6 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 54. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 11 reti.

Empoli-Pescara si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Pescara è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 42 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Empoli-Pescara in tv o in streaming

Partita : Empoli-Pescara

: Empoli-Pescara Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Empoli

: Empoli Stadio : Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Arbitro: Antonio Rapuano

Empoli-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Sarà possibile seguire la diretta live di Empoli-Pescara su Virgilio Sport: Empoli-Pescara.