Empoli-Pescara è una partita valevole per la 32a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 33 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 29 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 12 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 45. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 11 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 6 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 54. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 11 reti.
Empoli-Pescara si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Pescara è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 9 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 42 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Empoli-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Pescara
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Antonio Rapuano
Empoli-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Sarà possibile seguire la diretta live di Empoli-Pescara su Virgilio Sport: Empoli-Pescara.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Pescara?
- La gara tra Empoli e Pescara si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Empoli - Pescara?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Empoli - Pescara sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Empoli - Pescara?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Pescara?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 11 gol, mentre il capocannoniere Pescara è Antonio Di Nardo con 11 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Pescara?
- La partita tra Empoli e Pescara verrà trasmessa da DAZN