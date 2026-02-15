Partita valevole per la 25a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Empoli-Reggiana è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 28 punti e la Reggiana che invece è al 16° posto in classifica con 24 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 33. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.

La Reggiana ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.

Empoli-Reggiana si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Reggiana è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 8 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Empoli-Reggiana in tv o in streaming

Empoli-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 15-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Empoli-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.