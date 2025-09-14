Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Empoli-Spezia è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 3 punti e lo Spezia che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Lo Spezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

Empoli-Spezia si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Spezia è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Marco Serra.

Dove vedere Empoli-Spezia in tv o in streaming

Empoli-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 14-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

Il link al live di Empoli-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.