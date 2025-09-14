Empoli-Spezia è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 3 punti e lo Spezia che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Empoli-Spezia si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Spezia è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Marco Serra.
Dove vedere Empoli-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Spezia
- Data: domenica 14 settembre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Empoli-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 14-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
