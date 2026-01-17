Partita valevole per la 20a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Empoli-Sudtirol è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 27 punti e Sudtirol che invece è al 15° posto in classifica con 19 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.

Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.

Empoli-Sudtirol si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Sudtirol è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 4 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Empoli-Sudtirol in tv o in streaming

Partita : Empoli-Sudtirol

: Empoli-Sudtirol Data : sabato 17 gennaio 2026

: sabato 17 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Empoli

: Empoli Stadio : Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Arbitro: Kevin Bonacina

Empoli-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Empoli-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.