Empoli-Sudtirol è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 27 punti e Sudtirol che invece è al 15° posto in classifica con 19 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 6 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 3 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.
Empoli-Sudtirol si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Sudtirol è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Marco Monaldi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 4 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Empoli-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Sudtirol
- Data: sabato 17 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Kevin Bonacina
Empoli-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
