Empoli-Venezia è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 9 punti e il Venezia che invece è al 7° posto in classifica con 12 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Bohdan Popov con 4 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 2 reti.
Empoli-Venezia si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Venezia è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Empoli-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Venezia
- Data: domenica 19 ottobre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Empoli-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 19-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Empoli-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
