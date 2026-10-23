Empoli-Vicenza è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 7 punti e il Vicenza che invece è al 17° posto in classifica con 6 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 2 reti.
Il Vicenza ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Corazza con 2 reti.
Empoli-Vicenza si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Vicenza è il signor Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Claudio Giuseppe Allegretta ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Empoli-Vicenza in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Vicenza
- Data: venerdì 23 ottobre 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
Empoli-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 23-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Empoli-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Vicenza?
- La gara tra Empoli e Vicenza si giocherà venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Empoli - Vicenza?
- L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Empoli - Vicenza sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Empoli - Vicenza?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Vicenza?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 2 gol, mentre il capocannoniere del Vicenza è Tommaso Corazza con 2 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Vicenza?
- La partita tra Empoli e Vicenza verrà trasmessa da DAZN