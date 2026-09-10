La squadra di Gasperini fa il suo esordio nella massima competizione continentale: scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla prima giornata della League Phase

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara a fare il suo esordio in Champions League, dopo aver iniziato alla grande il suo campionato, portandosi a punteggio pieno grazie alle vittorie con Fiorentina, Lecce ed Atalanta. L’avversario di turno, in trasferta, è l’ostico Fenerbahce di Ismail Kartal, ferito dalla pesante sconfitta nel sentitissimo derby di Istanbul contro il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic. Scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere Fenerbahce-Roma in diretta tv e live in streaming: ecco le probabili formazioni, l’orario e il palinsesto televisivo per la prima giornata della League Phase.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Roma

Dopo il clamoroso successo in rimonta contro l’Atalanta di Maurizio Sarri, la Roma arriva a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, ma con la consapevolezza che lo stadio e l’ambiente saranno inevitabilmente un fattore. Importante indirizzare subito la partita, ecco perché il Gasp si affiderà all’undici migliore possibile, pur effettuando alcune rotazioni utili a gestire il triplo impegno in una settimana. Il primo ad essere preservato dovrebbe essere proprio Paulo Dybala, con Matias Soulé pronto a partire titolare a pochi giorni dal gol partita con la Dea. A completare il reparto offensivo Rodrigo Mora e l’olandese Malen.

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In mezzo al campo non si toccano Cristante e Koné, con Molina favorito su Lulli a destra e Wesley confermatissimo sulla corsia mancina. In difesa le certezze del tecnico capitolino: a protezione di Svilar, salvo sorprese, agirà il trio formato da Mancini, Ndicka ed Hermoso.

Classico 4-2-3-1 per i padroni di casa, con Kartal che punterà sull’esperienza e sulla fisicità dell’ex Lazio Muriqi. Alle sue spalle ci saranno Greenwooe, ex obiettivo di mercato della Roma, Asensio e Akturcoglu. In mediana due volti noti: Kanté e Amrabat. Ederson tra i pali, con Semedo e Archie Brown a presidiare le fasce e il tandem Skriniar-Aké a guidare il pacchetto arretrato.

Ecco le probabili scelte di Kartal e Gasperini:

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké. Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Asensio, Akturcoglu; Muriqi. Allenatore: Kartal.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere Fenerbahce-Roma in diretta tv e streaming

Fenerbahce-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW, come da accordi sui diritti televisivi pattuiti dai broadcaster di riferimento e dalla UEFA di Ceferin. Calcio d’inizio alle ore 18:45 ad Istanbul. È possibile attivare l’app di NOW su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Partita visibile live in streaming, come di consueto, su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Diretta radio su Rai Radio Uno. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su risultato, azioni salienti e marcatori del match live qui, sul portale di Virgilio Sport.

L’arbitro di Fenerbahce-Roma: i precedenti

Sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano a dirigere la sfida in programma al “Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi” di Istanbul. Il fischietto iberico sarà coadiuvato dagli assistenti (connazionali) Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Ruolo di Quarto Ufficiale affidato a Juan Martínez Munuera, mentre in sala Var agiranno Cesar Soto Grado e Valentín Gómez.

Arbitro di grande esperienza per Fenerbahce-Roma, come testimoniano le 38 partite dirette da Gil Manzano nella massima competizione continentale. Classe ’84, ha incrociato già due volte la formazione turca, sempre vittoriosa con lui alla direzione di gara: poker all’Austria Vienna e 2-1 al Monaco, sempre in quel di Istanbul. Due anche i precedenti con i giallorossi: uno dolce, perché fa riferimento al successo ai calci di rigore contro il Feyenoord in Europa League, nell’edizione 2023/24; l’altro, meno fortunato, risale al novembre 2019, quando la Roma cadde in Germania in casa del Borussia M’Gladbach (2-1).