Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Bologna è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 5° posto in classifica con 13 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.

Fiorentina-Bologna si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Bologna è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Bologna

: Fiorentina-Bologna Data : domenica 26 ottobre 2025

: domenica 26 ottobre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Federico La Penna

Fiorentina-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 26-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.