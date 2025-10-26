Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Fiorentina-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina-Bologna è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 5° posto in classifica con 13 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.

Fiorentina-Bologna si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Bologna è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Fiorentina-Bologna
  • Data: domenica 26 ottobre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Firenze
  • Stadio: Artemio Franchi
  • Arbitro: Federico La Penna

Fiorentina-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 26-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Fiorentina - Bologna?
La gara tra Fiorentina e Bologna si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Bologna?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Bologna sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Fiorentina - Bologna?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Bologna?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol
Chi trasmette la partita Fiorentina - Bologna?
La partita tra Fiorentina e Bologna verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Fiorentina-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio