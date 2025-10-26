Fiorentina-Bologna è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 5° posto in classifica con 13 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 5 reti.
Fiorentina-Bologna si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Bologna è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Bologna
- Data: domenica 26 ottobre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Federico La Penna
Fiorentina-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 26-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
