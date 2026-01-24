Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Cagliari è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 17 punti e il Cagliari che invece è al 15° posto in classifica con 22 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

Fiorentina-Cagliari si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Cagliari è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 10 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Cagliari

: Fiorentina-Cagliari Data : sabato 24 gennaio 2026

: sabato 24 gennaio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Marco Guida

Fiorentina-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 24-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.