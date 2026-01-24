Virgilio Sport
Fiorentina-Cagliari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Cagliari è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 17 punti e il Cagliari che invece è al 15° posto in classifica con 22 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

Fiorentina-Cagliari si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Cagliari è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 10 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 38 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Cagliari in tv o in streaming

  • Partita: Fiorentina-Cagliari
  • Data: sabato 24 gennaio 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Firenze
  • Stadio: Artemio Franchi
  • Arbitro: Marco Guida

Fiorentina-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 24-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Fiorentina - Cagliari?
La gara tra Fiorentina e Cagliari si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Cagliari sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Fiorentina - Cagliari?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Cagliari?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 6 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol
Chi trasmette la partita Fiorentina - Cagliari?
La partita tra Fiorentina e Cagliari verrà trasmessa da DAZN
