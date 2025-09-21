Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Como è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 2 punti e il Como che invece è al 10° posto in classifica con 4 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Luca Ranieri con 1 rete.

Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 2 reti.

Fiorentina-Como si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Como è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Como in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Como

: Fiorentina-Como Data : domenica 21 settembre 2025

: domenica 21 settembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Kevin Bonacina

Fiorentina-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Como sarà inserito un'ora prima del match.