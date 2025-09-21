Fiorentina-Como è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 2 punti e il Como che invece è al 10° posto in classifica con 4 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Luca Ranieri con 1 rete.
Il Como ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 2 reti.
Fiorentina-Como si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Como è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Como in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Como
- Data: domenica 21 settembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Kevin Bonacina
Fiorentina-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Como?
- La gara tra Fiorentina e Como si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Como?
- L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Como sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Fiorentina - Como?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Como?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Luca Ranieri con 1 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 2 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Como?
- La partita tra Fiorentina e Como verrà trasmessa da DAZN e da Sky