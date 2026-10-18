Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina-Como è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 4 punti e il Como che invece è al 8° posto in classifica con 11 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.

Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.

Fiorentina-Como si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Como è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Como in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Como

: Fiorentina-Como Data : domenica 18 ottobre 2026

: domenica 18 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Marco Di Bello

Fiorentina-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Como sarà inserito un'ora prima del match.