Fiorentina-Como è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 4 punti e il Como che invece è al 8° posto in classifica con 11 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.
Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.
Fiorentina-Como si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Como è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Como in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Como
- Data: domenica 18 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Marco Di Bello
Fiorentina-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2026.
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Il link al live di Fiorentina-Como sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Como?
- La gara tra Fiorentina e Como si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Como?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Como sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Fiorentina - Como?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Como?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Como?
- La partita tra Fiorentina e Como verrà trasmessa da DAZN