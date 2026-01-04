Fiorentina-Cremonese è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 9 punti e la Cremonese che invece è al 12° posto in classifica con 21 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 5 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.
Fiorentina-Cremonese si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Cremonese è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Cremonese
- Data: domenica 4 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Federico La Penna
Fiorentina-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 04-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Fiorentina-Cremonese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Fiorentina-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Cremonese?
- La gara tra Fiorentina e Cremonese si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Cremonese sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Fiorentina - Cremonese?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Cremonese?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 5 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Cremonese?
- La partita tra Fiorentina e Cremonese verrà trasmessa da DAZN