Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Cremonese è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 9 punti e la Cremonese che invece è al 12° posto in classifica con 21 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 5 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Fiorentina-Cremonese si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Cremonese è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv o in streaming

Fiorentina-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 04-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.