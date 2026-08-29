Fiorentina-Frosinone è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Frosinone che invece è al 15° posto in classifica con 0 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Fiorentina-Frosinone si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Frosinone è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.
Dove vedere Fiorentina-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Frosinone
- Data: sabato 29 agosto 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Giuseppe Collu
Fiorentina-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2026.
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Il link al live di Fiorentina-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Frosinone?
- La gara tra Fiorentina e Frosinone si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Frosinone sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Fiorentina - Frosinone?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Frosinone?
- Stadio Artemio Franchi
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Frosinone?
- La partita tra Fiorentina e Frosinone verrà trasmessa da DAZN