Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

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Fiorentina-Frosinone è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Frosinone che invece è al 15° posto in classifica con 0 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Fiorentina-Frosinone si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Frosinone è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.

Dove vedere Fiorentina-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Frosinone

: Fiorentina-Frosinone Data : sabato 29 agosto 2026

: sabato 29 agosto 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Giuseppe Collu

Fiorentina-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.