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Fiorentina-Frosinone come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Fiorentina-Frosinone è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Frosinone che invece è al 15° posto in classifica con 0 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è con reti.

Fiorentina-Frosinone si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Frosinone è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.

Dove vedere Fiorentina-Frosinone in tv o in streaming

  • Partita: Fiorentina-Frosinone
  • Data: sabato 29 agosto 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Firenze
  • Stadio: Artemio Franchi
  • Arbitro: Giuseppe Collu

Fiorentina-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-08-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Fiorentina - Frosinone?
La gara tra Fiorentina e Frosinone si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Frosinone?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Frosinone sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Fiorentina - Frosinone?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Frosinone?
Stadio Artemio Franchi
Chi trasmette la partita Fiorentina - Frosinone?
La partita tra Fiorentina e Frosinone verrà trasmessa da DAZN
Fiorentina-Frosinone come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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