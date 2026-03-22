Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina-Inter è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 28 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 68 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 8 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 22 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 65 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.

Fiorentina-Inter si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Inter è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 12 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 56 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Inter

: Fiorentina-Inter Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Andrea Colombo

Fiorentina-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Inter sarà inserito un'ora prima del match.