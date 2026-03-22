Fiorentina-Inter è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 28 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 68 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 6 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 43. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 8 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 22 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 65 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 14 reti.
Fiorentina-Inter si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Inter è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 12 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 56 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Inter in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Inter
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Andrea Colombo
Fiorentina-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-03-2026.
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Il link al live di Fiorentina-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Inter?
- La gara tra Fiorentina e Inter si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Inter?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Inter sarà Fabio Maresca
- Dove si gioca Fiorentina - Inter?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Inter?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 8 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 14 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Inter?
- La partita tra Fiorentina e Inter verrà trasmessa da DAZN