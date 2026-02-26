Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv e streaming playoff Conference League 2025/2026, orario, probabili formazioni e arbitro

Dopo il 3-0 dell'andata, la squadra di Vanoli torna al "Franchi" per ospitare la formazione polacca nel secondo round del doppio confronto che vale l'accesso agli ottavi di finale.

Ad una settimana dal tris dell’andata, la Fiorentina di Paolo Vanoli ospita i polacchi dello Jagiellonia allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, in occasione della gara di ritorno dei playoff di Conference League. Riflettori puntati sulla squadra viola, ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della competizione continentale. Qui di seguito tutte le info utili per vedere la partita di oggi in diretta tv e streaming, senza dimenticare le probabili scelte dei due allenatori.

Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv e streaming

Fiorentina-Jagiellonia, in programma oggi alle ore 18:45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con pre gara anche su Sky Sport 24. Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, con le omonime applicazioni scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, prima di effettuare l’accesso e godersi lo spettacolo della Conference League, selezionando l’evento di riferimento. Il tutto, chiaramente, dopo aver sottoscritto un regolare abbonamento a una delle piattaforme.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social ufficiali di Fiorentina, Jagiellonia e UEFA Conference League, tra marcatori, risultato e migliori giocate del match. Segui in diretta la webcronaca testuale di Fiorentina-Jagiellonia (qui) sul sito ufficiale di Virgilio Sport.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Jagiellonia

La Fiorentina di Paolo Vanoli, nonostante le inevitabili rotazioni, va verso la conferma del 4-1-4-1 visto nelle ultime uscite. Tre vittorie consecutive alle spalle per la viola, tra coppa e campionato, e ottavi di Conference ampiamente alla portata. In attacco turno di riposo per Moise Kean, rilevato da Roberto Piccoli, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Fabbian e capitan Mandragora. Sulle corsie esterne spingeranno Harrison e Fazzini. Chiavi della difesa affidate al tandem Comuzzo-Pongracic, con Dodò a destra e Gosens sul lato opposto. In porta c’è ancora Lezzerini.

Classico 4-2-3-1 per lo Jagiellonia, con Mazurek a dettare i tempi di gioco in mediana. Occhio alla velocità e all’imprevedibilità di Alex Pozo e Jozwiak, pericolosi sugli esterni. Retroguardia guidata da Bernardo Vital e Pelmard, mentre tra i pali confermato Abramowicz, croce e delizia dei suoi nel primo round del doppio confronto.

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Jagiellonia:

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Alex Pozo, Jesus Imaz, Jozwiak; Afimico Pululu. Allenatore: Siemieniec.

Fiorentina-Jagiellonia, arbitra il serbo Jovanovic

Toccherà a Srdjan Jovanovic dirigere l’incontro che vedrà protagoniste Fiorentina e Jagiellonia al “Franchi” di Firenze. Il fischietto serbo sarà coadiuvato dagli assistenti (connazionali) Stojkovic e Milos Simovic, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è affidato a Novak Simovic. In sala Var agiranno il tedesco Benjamin Brand e il serbo Aleksandar Živković (AVAR).

Per Jovanovic, classe ’86, 154 presenze nel campionato serbo, 31 apparizioni in Europa League, 3 in Conference e 8 in Champions, seppur nella fase preliminare. Non vanta nessun precedente con Fiorentina e Jagiellonia. Curiosità: tra le squadre italiane, ha incrociato due volte il Milan, imbattuto con il serbo alla direzione di gara, sia in Champions che in Europa League.