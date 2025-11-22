Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Juventus è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 5 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 19 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 3 reti.

Fiorentina-Juventus si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Juventus è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Marco Guida. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Juventus

: Fiorentina-Juventus Data : sabato 22 novembre 2025

: sabato 22 novembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Daniele Doveri

Fiorentina-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.