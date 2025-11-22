Fiorentina-Juventus è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 5 punti e la Juventus che invece è al 6° posto in classifica con 19 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 2 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 3 reti.
Fiorentina-Juventus si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Juventus è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Marco Guida. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Juventus
- Data: sabato 22 novembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Daniele Doveri
Fiorentina-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 22-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Se invece preferite seguire Fiorentina-Juventus live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Juventus?
- La gara tra Fiorentina e Juventus si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Juventus sarà Marco Guida
- Dove si gioca Fiorentina - Juventus?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Juventus?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Juventus?
- La partita tra Fiorentina e Juventus verrà trasmessa da DAZN