Fiorentina-Milan è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 13 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 39 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 5 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.
Fiorentina-Milan si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Milan è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 33 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.
Dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in streaming
Fiorentina-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-01-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Milan?
- La gara tra Fiorentina e Milan si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Milan?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Milan sarà Fabio Maresca
- Dove si gioca Fiorentina - Milan?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Milan?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 5 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Milan?
- La partita tra Fiorentina e Milan verrà trasmessa da DAZN