Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Milan è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 13 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 39 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 5 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Fiorentina-Milan si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Milan è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 33 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in streaming

Fiorentina-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Milan sarà inserito un'ora prima del match.