Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Fiorentina-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina-Milan è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 13 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 39 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 5 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 8 reti.

Fiorentina-Milan si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Milan è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 7 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 33 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Fiorentina-Milan
  • Data: domenica 11 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Firenze
  • Stadio: Artemio Franchi
  • Arbitro: Davide Massa

Fiorentina-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Fiorentina - Milan?
La gara tra Fiorentina e Milan si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Milan?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Milan sarà Fabio Maresca
Dove si gioca Fiorentina - Milan?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Milan?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 5 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
Chi trasmette la partita Fiorentina - Milan?
La partita tra Fiorentina e Milan verrà trasmessa da DAZN
Fiorentina-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio