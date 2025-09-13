Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Napoli è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 2 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 6 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 1 rete.

Il Napoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 1 rete.

Fiorentina-Napoli si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Napoli è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv o in streaming

Fiorentina-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.