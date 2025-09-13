Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Fiorentina-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina-Napoli è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 2 punti e il Napoli che invece è al 1° posto in classifica con 6 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 1 rete.
Il Napoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Kevin De Bruyne con 1 rete.

Fiorentina-Napoli si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Napoli è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Fiorentina-Napoli
  • Data: sabato 13 settembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Firenze
  • Stadio: Artemio Franchi
  • Arbitro: Luca Zufferli

Fiorentina-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-09-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Fiorentina - Napoli?
La gara tra Fiorentina e Napoli si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Napoli?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Napoli sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Fiorentina - Napoli?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Napoli?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 1 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 1 gol
Chi trasmette la partita Fiorentina - Napoli?
La partita tra Fiorentina e Napoli verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Fiorentina-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio