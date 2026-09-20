Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

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Fiorentina-Napoli è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 3 punti e il Napoli che invece è al 10° posto in classifica con 6 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 2 reti.

Fiorentina-Napoli si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Napoli è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Napoli

: Fiorentina-Napoli Data : domenica 20 settembre 2026

: domenica 20 settembre 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Daniele Doveri

Fiorentina-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 20-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.