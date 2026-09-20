Fiorentina-Napoli è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 3 punti e il Napoli che invece è al 10° posto in classifica con 6 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 2 reti.
Fiorentina-Napoli si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Napoli è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Napoli
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Daniele Doveri
Fiorentina-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 20-09-2026.
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Il link al live di Fiorentina-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Napoli?
- La gara tra Fiorentina e Napoli si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Napoli sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Fiorentina - Napoli?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Napoli?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 2 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Napoli?
- La partita tra Fiorentina e Napoli verrà trasmessa da DAZN