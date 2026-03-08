Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Parma è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 24 punti e il Parma che invece è al 12° posto in classifica con 33 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 8 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 7 reti.

Fiorentina-Parma si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Parma è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 11 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Parma in tv o in streaming

Fiorentina-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Parma sarà inserito un'ora prima del match.