Fiorentina-Parma è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 24 punti e il Parma che invece è al 12° posto in classifica con 33 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 8 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 32. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 7 reti.
Fiorentina-Parma si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Parma è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 11 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Parma in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Parma
- Data: domenica 8 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Luca Zufferli
Fiorentina-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Fiorentina-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Fiorentina-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Parma?
- La gara tra Fiorentina e Parma si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Parma?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Parma sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Fiorentina - Parma?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Parma?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Moise Kean con 8 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 7 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Parma?
- La partita tra Fiorentina e Parma verrà trasmessa da DAZN