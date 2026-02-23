Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Pisa è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 21 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 15 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 4 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 7 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.

Fiorentina-Pisa si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Pisa è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 10 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Pisa in tv o in streaming

Fiorentina-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 23-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.