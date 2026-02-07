Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Fiorentina-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina-Torino è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 17 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 26 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.

Fiorentina-Torino si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Torino è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv o in streaming

  • Partita: Fiorentina-Torino
  • Data: sabato 7 febbraio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Firenze
  • Stadio: Artemio Franchi
  • Arbitro: Andrea Colombo

Fiorentina-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Torino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Fiorentina - Torino?
La gara tra Fiorentina e Torino si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Torino?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Torino sarà Valerio Marini
Dove si gioca Fiorentina - Torino?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Torino?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 6 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol
Chi trasmette la partita Fiorentina - Torino?
La partita tra Fiorentina e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Fiorentina-Torino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio