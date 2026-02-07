Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Torino è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 17 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 26 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.

Fiorentina-Torino si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Torino è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv o in streaming

Fiorentina-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Torino sarà inserito un'ora prima del match.