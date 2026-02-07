Fiorentina-Torino è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 17 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 26 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 3 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 6 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 40. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 5 reti.
Fiorentina-Torino si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Torino è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 36 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Torino in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Torino
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Andrea Colombo
Fiorentina-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-02-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Fiorentina-Torino live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Fiorentina-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Torino?
- La gara tra Fiorentina e Torino si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Torino?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Torino sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Fiorentina - Torino?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Torino?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 6 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Torino?
- La partita tra Fiorentina e Torino verrà trasmessa da DAZN e da Sky