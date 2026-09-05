Fiorentina-Torino è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 0 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 7.
Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 1 rete.
Fiorentina-Torino si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Torino è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua.
Dove vedere Fiorentina-Torino in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Torino
- Data: sabato 5 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Davide Massa
Fiorentina-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 05-09-2026.
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Il link al live di Fiorentina-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Torino?
- La gara tra Fiorentina e Torino si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Torino?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Torino sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Fiorentina - Torino?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Torino?
- Stadio Artemio Franchi
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Torino?
- La partita tra Fiorentina e Torino verrà trasmessa da DAZN