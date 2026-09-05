Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Fiorentina-Torino è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 0 punti e il Torino che invece è al 14° posto in classifica con 0 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 7.

Il Torino ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 1 rete.

Fiorentina-Torino si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Torino è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua.

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Torino

: Fiorentina-Torino Data : sabato 5 settembre 2026

: sabato 5 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Davide Massa

Fiorentina-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 05-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Torino sarà inserito un'ora prima del match.