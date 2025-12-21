Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Fiorentina-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Fiorentina-Udinese è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 21 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 4 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 4 reti.

Fiorentina-Udinese si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Udinese è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 4 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Fiorentina-Udinese
  • Data: domenica 21 dicembre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Firenze
  • Stadio: Artemio Franchi
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Fiorentina-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Fiorentina - Udinese?
La gara tra Fiorentina e Udinese si giocherà domenica 21 dicembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Udinese?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Udinese sarà Antonio Giua
Dove si gioca Fiorentina - Udinese?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Udinese?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Nicolò Zaniolo con 4 gol
Chi trasmette la partita Fiorentina - Udinese?
La partita tra Fiorentina e Udinese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Fiorentina-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio