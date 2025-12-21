Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Udinese è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 21 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 4 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolò Zaniolo con 4 reti.

Fiorentina-Udinese si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Udinese è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 4 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Udinese

: Fiorentina-Udinese Data : domenica 21 dicembre 2025

: domenica 21 dicembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Maurizio Mariani

Fiorentina-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 21-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.