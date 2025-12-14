Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Fiorentina-Verona è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e il Verona che invece è al 19° posto in classifica con 9 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 4 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovane con 3 reti.

Fiorentina-Verona si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Verona è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Verona in tv o in streaming

Fiorentina-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Verona sarà inserito un'ora prima del match.