Frosinone-Bari è una partita valevole per la 31a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 59 punti e il Bari che invece è al 17° posto in classifica con 31 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 16 vittorie, 11 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 57 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 11 reti.
Il Bari ha ottenuto finora 7 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 45. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Moncini con 8 reti.
Frosinone-Bari si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Bari è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 27 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Bari in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Bari
- Data: mercoledì 18 marzo 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Fabio Maresca
Frosinone-Bari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 18-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Frosinone-Bari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Bari?
- La gara tra Frosinone e Bari si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Bari?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Bari sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Frosinone - Bari?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Bari?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 11 gol, mentre il capocannoniere Bari è Gabriele Moncini con 8 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Bari?
- La partita tra Frosinone e Bari verrà trasmessa da DAZN