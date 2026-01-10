Frosinone-Catanzaro è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 38 punti e il Catanzaro che invece è al 5° posto in classifica con 31 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 6 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 8 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cissè con 6 reti.
Frosinone-Catanzaro si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Catanzaro è il signor Federico Dionisi di L'Aquila. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico Dionisi ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Frosinone-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Catanzaro
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Federico Dionisi
Frosinone-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
