Frosinone-Como è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 7 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 10 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.
Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.
Frosinone-Como si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Como è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Como in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Como
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Daniele Chiffi
Frosinone-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2026.
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Il link al live di Frosinone-Como sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Como?
- La gara tra Frosinone e Como si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Como?
- L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Como sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Frosinone - Como?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Como?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Como?
- La partita tra Frosinone e Como verrà trasmessa da DAZN