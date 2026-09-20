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CALCIO SERIE A

Frosinone-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Frosinone-Como è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 7 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 10 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.
Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.

Frosinone-Como si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Como è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Como in tv o in streaming

  • Partita: Frosinone-Como
  • Data: domenica 20 settembre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Frosinone
  • Stadio: Benito Stirpe
  • Arbitro: Daniele Chiffi

Frosinone-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Como sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Frosinone - Como?
La gara tra Frosinone e Como si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Frosinone - Como?
L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Como sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Frosinone - Como?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Como?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 2 gol
Chi trasmette la partita Frosinone - Como?
La partita tra Frosinone e Como verrà trasmessa da DAZN
Frosinone-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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