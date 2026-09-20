Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

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Frosinone-Como è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 7 punti e il Como che invece è al 5° posto in classifica con 10 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.

Il Como ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 2 reti.

Frosinone-Como si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Como è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Como in tv o in streaming

Partita : Frosinone-Como

: Frosinone-Como Data : domenica 20 settembre 2026

: domenica 20 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Frosinone

: Frosinone Stadio : Benito Stirpe

: Benito Stirpe Arbitro: Daniele Chiffi

Frosinone-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Como sarà inserito un'ora prima del match.