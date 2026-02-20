Virgilio Sport
Frosinone-Empoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 26a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Frosinone-Empoli è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 52 punti e l'Empoli che invece è al 11° posto in classifica con 29 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 15 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 9 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Stiven Shpendi con 7 reti.

Frosinone-Empoli si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Empoli è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Frosinone-Empoli in tv o in streaming

  • Partita: Frosinone-Empoli
  • Data: venerdì 20 febbraio 2026
  • Orario: 20:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Frosinone
  • Stadio: Benito Stirpe
  • Arbitro:

Frosinone-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 20-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Frosinone-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Frosinone - Empoli?
La gara tra Frosinone e Empoli si giocherà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:30
Dove si gioca Frosinone - Empoli?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Empoli?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Stiven Shpendi con 7 gol
Chi trasmette la partita Frosinone - Empoli?
La partita tra Frosinone e Empoli verrà trasmessa da DAZN
