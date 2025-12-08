Frosinone-Juve stabia è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 28 punti e Juve Stabia che invece è al 9° posto in classifica con 19 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Ilias Koutsoupias con 5 reti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 4 reti.
Frosinone-Juve stabia si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Juve stabia è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Frosinone-Juve stabia in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Juve stabia
- Data: lunedì 8 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Daniele Perenzoni
Frosinone-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Juve Stabia?
- La gara tra Frosinone e Juve Stabia si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Juve Stabia?
- L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Juve Stabia sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Frosinone - Juve Stabia?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Juve Stabia?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Ilias Koutsoupias con 5 gol, mentre il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 4 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Juve Stabia?
- La partita tra Frosinone e Juve Stabia verrà trasmessa da DAZN