Partita valevole per la 15a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Frosinone-Juve stabia è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 28 punti e Juve Stabia che invece è al 9° posto in classifica con 19 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Ilias Koutsoupias con 5 reti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 4 reti.

Frosinone-Juve stabia si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Juve stabia è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Frosinone-Juve stabia in tv o in streaming

Frosinone-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Frosinone-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.