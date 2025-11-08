Frosinone-Modena è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 21 punti e il Modena che invece è al 1° posto in classifica con 24 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 4 reti.
Il Modena ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Ettore Gliozzi con 7 reti.
Frosinone-Modena si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Modena è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Modena in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Modena
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Alberto Arena
Frosinone-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Modena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Modena?
- La gara tra Frosinone e Modena si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Modena?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Modena sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Frosinone - Modena?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Modena?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 4 gol, mentre il capocannoniere Modena è Ettore Gliozzi con 7 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Modena?
- La partita tra Frosinone e Modena verrà trasmessa da DAZN