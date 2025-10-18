Frosinone-Monza è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 14 punti e il Monza che invece è al 7° posto in classifica con 11 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 3 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Agustín Álvarez con 3 reti.
Frosinone-Monza si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Monza è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Monza in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Monza
- Data: sabato 18 ottobre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Antonio Rapuano
Frosinone-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 18-10-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Monza?
- La gara tra Frosinone e Monza si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Monza?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Monza sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Frosinone - Monza?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Monza?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Agustín Álvarez con 3 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Monza?
- La partita tra Frosinone e Monza verrà trasmessa da DAZN