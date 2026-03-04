Frosinone-Pescara è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 54 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 21 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 15 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 50 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 10 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 4 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 52. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 7 reti.
Frosinone-Pescara si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Pescara è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 10 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Pescara
- Data: mercoledì 4 marzo 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Davide Di Marco
Frosinone-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 04-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
