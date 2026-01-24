Frosinone-Reggiana è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 42 punti e la Reggiana che invece è al 14° posto in classifica con 20 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 12 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 8 reti.
La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.
Frosinone-Reggiana si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Reggiana è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 32 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Reggiana in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Reggiana
- Data: sabato 24 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Frosinone-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Reggiana?
- La gara tra Frosinone e Reggiana si giocherà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Reggiana?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Reggiana sarà Marco Serra
- Dove si gioca Frosinone - Reggiana?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Reggiana?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Farès Ghedjemis con 8 gol, mentre il capocannoniere della Reggiana è Manolo Portanova con 5 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Reggiana?
- La partita tra Frosinone e Reggiana verrà trasmessa da DAZN