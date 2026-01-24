Partita valevole per la 21a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Frosinone-Reggiana è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 42 punti e la Reggiana che invece è al 14° posto in classifica con 20 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 12 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 8 reti.

La Reggiana ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Manolo Portanova con 5 reti.

Frosinone-Reggiana si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Reggiana è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 32 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Reggiana in tv o in streaming

Frosinone-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Frosinone-Reggiana sarà inserito un'ora prima del match.