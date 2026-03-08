Partita valevole per la 29a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Frosinone-Sampdoria è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 55 punti e la Sampdoria che invece è al 15° posto in classifica con 30 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 15 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 52 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 10 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 29 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Frosinone-Sampdoria si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Sampdoria è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Sampdoria in tv o in streaming

Frosinone-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Frosinone-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.