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CALCIO SERIE A

Frosinone-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Frosinone-Sassuolo è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 8 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.

Frosinone-Sassuolo si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Sassuolo è il signor Matteo Marchetti. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Frosinone-Sassuolo in tv o in streaming

  • Partita: Frosinone-Sassuolo
  • Data: venerdì 16 ottobre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Frosinone
  • Stadio: Benito Stirpe
  • Arbitro: Matteo Marchetti

Frosinone-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Frosinone - Sassuolo?
La gara tra Frosinone e Sassuolo si giocherà venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Frosinone - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Sassuolo sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Frosinone - Sassuolo?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Sassuolo?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol
Chi trasmette la partita Frosinone - Sassuolo?
La partita tra Frosinone e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN
Frosinone-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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