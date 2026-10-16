Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Frosinone-Sassuolo è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 8 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.

Frosinone-Sassuolo si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Sassuolo è il signor Matteo Marchetti. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Frosinone-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Frosinone-Sassuolo

: Frosinone-Sassuolo Data : venerdì 16 ottobre 2026

: venerdì 16 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Frosinone

: Frosinone Stadio : Benito Stirpe

: Benito Stirpe Arbitro: Matteo Marchetti

Frosinone-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.