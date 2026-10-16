Frosinone-Sassuolo è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 8 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 4 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Vasilije Adzic con 3 reti.
Frosinone-Sassuolo si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Sassuolo è il signor Matteo Marchetti. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo.
Dove vedere Frosinone-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Sassuolo
- Data: venerdì 16 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Matteo Marchetti
Frosinone-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 16-10-2026.
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Il link al live di Frosinone-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Sassuolo?
- La gara tra Frosinone e Sassuolo si giocherà venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Sassuolo?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Sassuolo sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Frosinone - Sassuolo?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Sassuolo?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Sassuolo?
- La partita tra Frosinone e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN