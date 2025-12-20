Frosinone-Spezia è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 34 punti e lo Spezia che invece è al 17° posto in classifica con 14 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Ilias Koutsoupias con 6 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.
Frosinone-Spezia si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Spezia è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Frosinone-Spezia in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Spezia
- Data: sabato 20 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Marco Piccinini
Frosinone-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.
