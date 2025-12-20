Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Frosinone-Spezia come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie B BKT 2025/2026





Frosinone-Spezia è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 1° posto in classifica con 34 punti e lo Spezia che invece è al 17° posto in classifica con 14 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 10 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Ilias Koutsoupias con 6 reti.
Lo Spezia ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Lapadula con 3 reti.

Frosinone-Spezia si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Spezia è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Frosinone-Spezia in tv o in streaming

  • Partita: Frosinone-Spezia
  • Data: sabato 20 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Frosinone
  • Stadio: Benito Stirpe
  • Arbitro: Marco Piccinini

Frosinone-Spezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Frosinone-Spezia sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Frosinone - Spezia?
La gara tra Frosinone e Spezia si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Frosinone - Spezia?
L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Spezia sarà Niccolò Baroni
Dove si gioca Frosinone - Spezia?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Spezia?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Ilias Koutsoupias con 6 gol, mentre il capocannoniere dello Spezia è Gianluca Lapadula con 3 gol
Chi trasmette la partita Frosinone - Spezia?
La partita tra Frosinone e Spezia verrà trasmessa da DAZN
