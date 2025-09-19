Partita valevole per la 4a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Frosinone-Sudtirol è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 7 punti e Sudtirol che invece è al 10° posto in classifica con 4 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Ilias Koutsoupias con 1 rete.

Sudtirol ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniele Casiraghi con 1 rete.

Frosinone-Sudtirol si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Sudtirol è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Sudtirol in tv o in streaming

Frosinone-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 19-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

