Frosinone-Venezia è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 46 punti e il Venezia che invece è al 1° posto in classifica con 47 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 40 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 8 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Adorante con 11 reti.
Frosinone-Venezia si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Venezia è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Venezia
- Data: sabato 7 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Maurizio Mariani
Frosinone-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Frosinone-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
